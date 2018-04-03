МЧС Армении сообщает, что 2-го апреля в 20:44 в пункте быстрого питания «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект, 5 в центре Еревана, произошел взрыв. Баллон с углекислым газом (CO2) весом в 20 кг взорвался в пункте быстрого питания компании Burger King. Пострадали 8 человек.

В связи с взрывом 2 апреля на кухне ООО «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект 5, возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 279 УК Армении (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, либо неправомерные выдача или использование официальных документов, удостоверяющих соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния причинили по неосторожности вред здоровью человека).

С учетом указанного, МЧС Армении призывает хозяйственников строжайше соблюдать правила безопасности, что закреплено в ст.217 ТК Армении. Кроме того, в Трудовом кодексе закреплены положения об ответственности хозяйственников и работодателей за несоблюдение указанных правил. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

МЧС Армении призывает хозяйственников строжайше соблюдать правила безопасности, быть бдительными, исполнять свои обязанности, закрепленные законодательством.