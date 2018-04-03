Трассу в Испании пришлось перекрыть из-за сбежавших слонов
Пять слонов оказались на свободе, после того как перевозившая их машина попала в ДТП на юго-востоке Испании, как передает Арменпресс, об этом сообщает "Би-би-си".
Один из слонов погиб от полученных травм, еще двое животных были ранены. Чтобы их эвакуировать, пришлось задействовать краны. В результате движение по трассе близ города Альбасете в автономном сообществе Мурсия было перекрыто на несколько часов.
По предварительным данным, слонов перевозил грузовик, принадлежащий цирку. Водитель не пострадал.
Что стало причиной аварии, пока неизвестно.
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