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Трассу в Испании пришлось перекрыть из-за сбежавших слонов


Пять слонов оказались на свободе, после того как перевозившая их машина попала в ДТП на юго-востоке Испании,  как передает Арменпресс, об этом сообщает "Би-би-си".

Один из слонов погиб от полученных травм, еще двое животных были ранены. Чтобы их эвакуировать, пришлось задействовать краны. В результате движение по трассе близ города Альбасете в автономном сообществе Мурсия было перекрыто на несколько часов.

По предварительным данным, слонов перевозил грузовик, принадлежащий цирку. Водитель не пострадал.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

 




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