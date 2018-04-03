Как пиво оказалось в меню «Бургер Кинг»: расследование и первые комментарии от компании

Первой версией о причине взрыва 2-го апреля в закусочной «Бургер Кинг» стал взрыв баллона с углекислым газом, обеспечивающим газировку пива. Эта версия подверглась сомнениям, поскольку народ не припоминает, чтобы в этой точке общепита продавалось пиво. Журналистское расследование корреспондента «Арменпресс» выявило, что в данный момент в точке общепита «Бургер Кинг» на территории ТРЦ «Далма» пиво не продается. Здесь сказали, что у них нет меню, а пиво указано только в прайс-листе у кассы. Корреспондент «Арменпресс» захотел заказать пиво, однако ему ответили, что оно закончилось: оно было внесено в меню, однако сейчас его оттуда изъяли.

Однако ответственная за связи с общественностью сети общепита «Бургер Кинг» Инга Арутюнян на сообщение о том, что в меню нет пива, сказала, что оно там имеется.

В ответ на вопрос корреспондента «Арменпресс», она сказала, что возмещение расходов на лечение пострадавших во время взрыва осуществит их компания: они готовы оказать содействие и помочь им в дальнейшем лечении.

Говоря о виновных, ответственная за связи с общественностью сети общепита«Бургер Кинг» Инга Арутюнян сказала, что они не вели расследования, на что и права не имели, поскольку это является прерогативой органов следствия и полиции.

«О прекращении деятельности закусочной «Бургер Кинг» на Северном проспекте речь не идет, а о дальнейшем мы сообщим позже»,- сказала Инга Арутюнян.

Как сообщалось ранее, в МЧС Армении 2-го апреля в 20:44 поступил сигнал о том, что в пункте быстрого питания «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект, 5 в центре Еревана, произошел взрыв. На место выехали 4 боевых расчета, спасатели. Оказалось, что баллон с углекислым газом (CO2) весом в 20 кг взорвался в пункте быстрого питания компании Burger King.

В результате взрыва повреждены: кухня (60 квадратных метров), павильон обслуживания (около 2 квадратных метров), подвесной потолок зала (около 8 квадратных метров), 2 банки пива (40 л) и посуда.

По данным МЧС в результате взрыва пострадали Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрик Ашугян (24 года, гражданин Ирана), Алена Агапова (15 лет, гражданка России), Лиза Абрамова (15 лет, гражданка России), Ярослав Любенко (15 лет, гражданин России), Зейна Хусеини (24 года, гражданка Ирана). Все пострадавшие доставлены в медцентр «Сурб Григор Лусаворич».

Пострадавшую в результате взрыва в пункте быстрого питания Burger King на Северном проспекте в Ереване 8-летнюю Рубину Маркосян успешно прооперировали. Об этом сообщил директор медицинского центра “Святой Григорий Просветитель” Ара Минасян.

“Операция прошла успешно, состояние пациентки соответствует объему проведенной операции. Травма не оставит последствий на здоровье ребенка. Есть все предпосылки для того, чтобы предположить, что завершится успешно”, - сказал Минасян.

По его словам, состояние всех пострадавших нормальное. После утренней перевязки все они будут выписаны, кроме Рубины, которая проведет в больнице еще пару недель.У нее травма верхней трети бедра. Все мышцы повреждены. Рана достигла кости, но, к счастью, кость не повреждена. Все травмы осколочные.

В связи с взрывом 2 апреля на кухне ООО «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект 5, возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 279 УК Армении (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, либо неправомерные выдача или использование официальных документов, удостоверяющих соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния причинили по неосторожности вред здоровью человека). Сформирована следственная группа, назначены экспертизы.