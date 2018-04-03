РАДАР НОВЕЙШЕГО ЗРК С-500 ВПЕРВЫЕ ПОКАЗАЛИ НА ВИДЕО

Радиолокационный комплекс "Енисей", который станет частью ЗРС С-500 "Прометей", впервые показали на видео в выпуске новостей "Вести-Астрахань" на телеканале "Россия — 1". В сюжете говорится, что испытания комплекса прошли 28 марта на полигоне Ашулук, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости. "Енисей" распознает баллистические ракеты на высоте до 100 километров, а радиус действия радара достигает 600 километров. Большинство тактико-технических характеристик С-500, частью которого, предположительно станет "Енисей", засекречены. Ранее сообщалось, что "Прометей" сможет обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью семь километров в секунду. Ожидается, что комплекс заступит на боевое дежурство к 2020 году.