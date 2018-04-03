На территорию Армении надвигается холодный атмосферный фронт: ожидаются осадки

МЧС Армении сообщает, что с вечера 3-го апреля до утра 4-го апреля на всей территории ожидаются осадки: на территорию Армении надвигается холодный атмосферный фронт со стороны черноморского региона.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, в горных районах Ширакской, Гегаркуникской, Арагацотнской, Котайкской и Вайоцдзорской областей осадки будут в виде снега, в некоторых местах ожидаются усиление ветра до 15-20 м/с, метель и низкая горизонтальная видимость.МЧС Армении призывает водителей проявлять бдительность при поездке в указанные области. В ночь на 5-е апреля – между 04:00 и 07:00 – в Араратской и Армавирской областях, предгорьях Тавушской, Арагацотнской и Вайоцдзорской областей ожидаются заморозки до -2-3 градусов.Владельцев теплиц призывают закрыть их, а также по возможности орошать засеянные территории.