СК Армении изъял записи с камер видеонаблюдения безопасности «Бургер Кинг»

В связи со взрывом 2 апреля на кухне ООО «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект 5, возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 279 УК Армении (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, либо неправомерные выдача или использование официальных документов, удостоверяющих соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния причинили по неосторожности вред здоровью человека). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

В МЧС Армении 2-го апреля в 20:44 поступил сигнал о том, что в пункте быстрого питания «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект, 5 в центре Еревана, произошел взрыв. На место выехали 4 боевых расчета, спасатели. Оказалось, что баллон с углекислым газом (CO2) весом в 20 кг взорвался в пункте быстрого питания компании Burger King. В результате взрыва пострадали Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрик Ашугян (24 года, гражданин Ирана), Алена Агапова (15 лет, гражданка России), Лиза Абрамова (15 лет, гражданка России), Ярослав Любенко (15 лет, гражданин России), Зейна Хусеини (24 года, гражданка Ирана). Все пострадавшие доставлены в медцентр «Сурб Григор Лусаворич».

На место сразу же выехала следственная группа, которая осмотрела место происшествия.

В отделении Кентрон-Норк-Мараш СК Армении в связи с взрывом 2 апреля на кухне ООО «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект 5, возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 279 УК Армении (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, либо неправомерные выдача или использование официальных документов, удостоверяющих соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния причинили по неосторожности вред здоровью человека). СК Армении изъял записи с камер видеонаблюдения безопасности «Бургер Кинг».

8 человек признаны пострадавшими. Назначены эксперизы, ведется расследование.

Как сообщалось ранее, в МЧС Армении 2-го апреля в 20:44 поступил сигнал о том, что в пункте быстрого питания «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект, 5 в центре Еревана, произошел взрыв. На место выехали 4 боевых расчета, спасатели. Оказалось, что баллон с углекислым газом (CO2) весом в 20 кг взорвался в пункте быстрого питания компании Burger King.

В результате взрыва повреждены: кухня (60 квадратных метров), павильон обслуживания (около 2 квадратных метров), подвесной потолок зала (около 8 квадратных метров), 2 банки пива (40 л) и посуда.

По данным МЧС в результате взрыва пострадали Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрик Ашугян (24 года, гражданин Ирана), Алена Агапова (15 лет, гражданка России), Лиза Абрамова (15 лет, гражданка России), Ярослав Любенко (15 лет, гражданин России), Зейна Хусеини (24 года, гражданка Ирана). Все пострадавшие доставлены в медцентр «Сурб Григор Лусаворич».

Пострадавшую в результате взрыва в пункте быстрого питания Burger King на Северном проспекте в Ереване 8-летнюю Рубину Маркосян успешно прооперировали. Об этом сообщил директор медицинского центра “Святой Григорий Просветитель” Ара Минасян.

“Операция прошла успешно, состояние пациентки соответствует объему проведенной операции. Травма не оставит последствий на здоровье ребенка. Есть все предпосылки для того, чтобы предположить, что завершится успешно”, - сказал Минасян.

По его словам, состояние всех пострадавших нормальное. После утренней перевязки все они будут выписаны, кроме Рубины, которая проведет в больнице еще пару недель. У нее травма верхней трети бедра. Все мышцы повреждены. Рана достигла кости, но, к счастью, кость не повреждена. Все травмы осколочные.

В связи с взрывом 2 апреля на кухне ООО «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект 5, возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 279 УК Армении (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, либо неправомерные выдача или использование официальных документов, удостоверяющих соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния причинили по неосторожности вред здоровью человека). Сформирована следственная группа, назначены экспертизы.