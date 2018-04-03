Правительственные войска Сирии при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) организовали работу по возвращению мирных жителей в населенные пункты Восточной Гуты, как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник журналистам начальник ЦПВС генерал Юрий Евтушенко.

"На сегодняшний день в населенные пункты Восточной Гуты вернулось более 40 тысяч человек", - сказал он.

"В освобожденных населенных пунктах Арбил, Замалька, Айн-Терма, Джаубар правительственные войска проводят мероприятия по отчистке от взрывоопасных предметов и решают первоочередные задачи восстановления инфраструктуры для скорейшего возвращения мирных жителей", - сказал он.

Как отметил Евтушенко, с 1 апреля в результате достигнутых договоренностей продолжается выход боевиков и членов их семей из города Дума. "В настоящее время вышло более 2 тыс. боевиков и членов их семей", - уточнил он.

