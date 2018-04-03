Места отдыха, объекты общепита: МЧС Армении рассматривает под микроскопом объекты массового скопления людей

МЧС Армении активно изучает объекты массового скопления людей. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник отдела пропаганды безопасности МЧС Армении Сергей Айрапетян. По его словам, исследования начались еще в январе.

«Мы изучаем объекты массового скопления людей в установленном законом порядке. Закон дает нам эти полномочия в отношении мест отдыха, объектов общепита и пр. Начиная с января, мы проверяем подобные места, для начала – крупные»,- сказал начальник отдела пропаганды безопасности МЧС Армении Сергей Айрапетян. По его словам, они пока не дошли до мелких объектов: проверки коснулись крупных очагов досуга, торговых центров.

МЧС Армении активно изучает объекты массового скопления людей, рассматривая под микроскопом объекты массового скопления людей – места досуга, отдыха, объекты общепита, торгове центры и пр.

По его словам, обнаруженные по сей день нарушения носят разнообразный характер.

«Есть бизнесмены, следующие правилам безопасности, где-то они соблюдаются на среднем уровне, где-то – неудовлетворительно. Проблемы, в основном, касаются противопожарной безопасности: нет или мало огнетушителей, нет соответствующей подачи воды. Причиной нашего расследования стали не события в Кемерово – мы начали проверки еще с января, и продолжаем до сих пор»,- сказал начальник отдела пропаганды безопасности МЧС Армении Сергей Айрапетян. По его словам, что касается инцидента 2-го апреля, то там был не пожар, а взрыв, и о причинах скажет расследование правоохранительных органов.

В МЧС Армении 2-го апреля в 20:44 поступил сигнал о том, что в пункте быстрого питания «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект, 5 в центре Еревана, произошел взрыв. На место выехали 4 боевых расчета, спасатели. Оказалось, что баллон с углекислым газом (CO2) весом в 20 кг взорвался в пункте быстрого питания компании Burger King.

В результате взрыва повреждены: кухня (60 квадратных метров), павильон обслуживания (около 2 квадратных метров), подвесной потолок зала (около 8 квадратных метров), 2 банки пива (40 л) и посуда.

По данным МЧС в результате взрыва пострадали Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрик Ашугян (24 года, гражданин Ирана), Алена Агапова (15 лет, гражданка России), Лиза Абрамова (15 лет, гражданка России), Ярослав Любенко (15 лет, гражданин России), Зейна Хусеини (24 года, гражданка Ирана). Все пострадавшие доставлены в медцентр «Сурб Григор Лусаворич».

Пострадавшую в результате взрыва в пункте быстрого питания Burger King на Северном проспекте в Ереване 8-летнюю Рубину Маркосян успешно прооперировали. Об этом сообщил директор медицинского центра “Святой Григорий Просветитель” Ара Минасян.

“Операция прошла успешно, состояние пациентки соответствует объему проведенной операции. Травма не оставит последствий на здоровье ребенка. Есть все предпосылки для того, чтобы предположить, что завершится успешно”, - сказал Минасян.

По его словам, состояние всех пострадавших нормальное. После утренней перевязки все они будут выписаны, кроме Рубины, которая проведет в больнице еще пару недель. У нее травма верхней трети бедра. Все мышцы повреждены. Рана достигла кости, но, к счастью, кость не повреждена. Все травмы осколочные.

В связи с взрывом 2 апреля на кухне ООО «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект 5, возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 279 УК Армении (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, либо неправомерные выдача или использование официальных документов, удостоверяющих соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния причинили по неосторожности вред здоровью человека). Сформирована следственная группа, назначены экспертизы.