Комиссаром Совета Европы по правам человека впервые стала женщина

Дунья Миятович во вторник стала новым комиссаром Совета Европы по правам человека, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Уроженка Боснии и Герцеговины сменила Нилса Муйжниекса и стала первой женщиной, занявшей этот пост.

Миятович была избрана комиссаром Совета Европы по правам человека на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. До этого она долгие годы была спецпредставителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"Я намерена продолжить работу прежних комиссаров Совета Европы по правам человека и сохранить способность этого института быстро реагировать и эффективно защищать права человека", - приводит пресс-служба Совета Европы слова Миятович.

"Я считают, что права человека носят универсальный характер и ни одна страна не может оставаться вне контроля", - подчеркнула она.

До Миятович европейскими омбудсменами были Альваро Хиль-Роблес (1999-2006 гг.), Томас Хаммарберг (2006-2012 гг.) и Нилс Муйжниекс (2012-2018 гг.).