Bloomberg: Apple намерена оснащать свои компьютеры чипами собственного производства

Компания Apple планирует начать с 2020 года использовать в своих компьютерах Mac процессоры собственного производства. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Как отмечается в публикации, в долгосрочной перспективе компания рассчитывает использовать собственные чипы во всех своих устройствах. Проект уже получил одобрение со стороны представителей руководства компании.

После появления данной информации акции технологической корпорации Intel, которая на данный момент является одним из поставщиков процессоров для Apple, резко упали в цене на фондовых торгах в США.

Intel - технологическая компания, производящая электронные устройства и компьютерные компоненты от чипсетов и микросхем до процессоров.