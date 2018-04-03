Стоящие на границе солдаты – наши герои: ливанский генерал армянского происхождения – о пройденном им пути, об армянской армии

Ливанский генерал армянского происхождения, советник министра обороны Панос Манджян начал свою военную карьеру в 1972 году, когда поступил в военное училище. На это его сподвигнул отец, исходя из семейных традиций: военными были и он, и дед будущего генерала. Отец сначала воевал во французской армии, затем переехал в Ливан, где продолжил свою карьеру.

«Меня, в основном, воодушевлял отец – своими идеями, подходами, он был для меня примером. Выбирая, где продолжить учебу, я пошел в военный колледж, тем более, что тогда в семье были финансовые трудности. Так началась моя военная жизнь»,- рассказал в беседе с «Арменпресс» генерал армянского происхождения, советник министра обороны Панос Манджян.

Он столкнулся с множеством трудностей, однако, будучи уверенным в своих силах, продолжал свою деятельность, преодолевая трудности.

Как рассказал генерал армянского происхождения, советник министра обороны Панос Манджян, он занимал различные должности, достиг высот, и всегда стремился быть вне канцелярской работы.

«В офисе я работаю лишь последние 5 лет. Всегда предпочитал быть на передовой, рядом с солдатами. Как вам известно, в Ливане были внутренние проблемы, военное положение. Я всегда стремился быть вне канцелярской работы, рядом с солдатами. С ними я преодолевал трудности, делил еду. Когда я посылал солдат на задание, всегда был с ними на связи, беспокоясь как за выполнение задания, так и за их безопасность»,- рассказал генерал армянского происхождения, советник министра обороны Панос Манджян.

По долгу службы, он бывал далеко от семьи – жены и детей.

По его словам, он всегда с радостью исполнял свою работу, развивался профессионально, проходил подготовку в различных странах. Это высоко оценили власти, продвигая его по службе. В звании генерала он прослужил 9.5 лет.

Панос Манджян никогда не терял связи с Арменией, в последние годы он часто приезжает сюда.

«Имел повод ознакомиться с работой ВС Армении, и с гордостью могу сказать, что стоящие на границе солдаты – наши герои, которые множество раз доказывали, что полностью готовы, имеют достаточнo воли и силы, чтобы достойно ответить противнику. Надо отметить и смекалку наших солдат, которые могут из ничего создать нечто»,- сказал генерал армянского происхождения, советник министра обороны Панос Манджян.

По его словам, каждый раз, приезжая в Армению, он находит перемены.

«Эти перемены явственны в городе, образе мыслей людей. Процветание – явственное, однако надо сделать больше. Нужны рабочие места, чтобы молодежь могла работать, способствуя процветанию государства»,- сказал генерал армянского происхождения, советник министра обороны Панос Манджян.