Трамп похвастался ростом своего рейтинга одобрения до 50%

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа американцами достиг 50%, следует из данных соцопроса, проведенного компанией Rasmussen Reports; сам президент поделился этим достижением со своими подписчиками в твиттере. Отмечается, что показатель Трампа оказался больше, чем у его предшественника Барака Обамы на аналогичном сроке после избрания: в 2010 году его одобряли 46% опрошенных, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

При этом 49% респондентов в ходе последнего исследования негативно охарактеризовали работу Трампа.

В то же время президент пожаловался, что из-за противодействия демократов даже двух сроков может оказаться недостаточно, чтобы сформировать команду, необходимую ему для работы.

"39% моих назначений, в том числе дипломатов за рубеж, не были подтверждены из-за препятствий и задержек, создаваемыми демократами. С такими показателями понадобится более 7 лет, прежде чем у меня появится возможность увидеть, как эти замечательные люди приступают к работе. Такого раньше никогда не случалось. Позорно", - написал он у себя в твиттере.