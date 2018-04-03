Состояние пострадавшей от взрыва в «Бургер Кинг» Рубины Маркосян – стабильно тяжелое

Состояние пострадавшей от взрыва в «Бургер Кинг» 8-летней Рубины Маркосян оценивается как стабильно тяжелое.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказали в отделении реанимации МЦ «Григор Лусаворич».

«Она продолжает оставаться в отделении реанимации, сознание сохранено»,- сказали в отделении реанимации МЦ «Григор Лусаворич».

В МЧС Армении 2-го апреля в 20:44 поступил сигнал о том, что в пункте быстрого питания «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект, 5 в центре Еревана, произошел взрыв. На место выехали 4 боевых расчета, спасатели. Оказалось, что баллон с углекислым газом (CO2) весом в 20 кг взорвался в пункте быстрого питания компании Burger King.

В результате взрыва повреждены: кухня (60 квадратных метров), павильон обслуживания (около 2 квадратных метров), подвесной потолок зала (около 8 квадратных метров), 2 банки пива (40 л) и посуда.

По данным МЧС в результате взрыва пострадали Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрик Ашугян (24 года, гражданин Ирана), Алена Агапова (15 лет, гражданка России), Лиза Абрамова (15 лет, гражданка России), Ярослав Любенко (15 лет, гражданин России), Зейна Хусеини (24 года, гражданка Ирана). Все пострадавшие доставлены в медцентр «Сурб Григор Лусаворич».

Пострадавшую в результате взрыва в пункте быстрого питания Burger King на Северном проспекте в Ереване 8-летнюю Рубину Маркосян успешно прооперировали. Об этом сообщил директор медицинского центра “Святой Григорий Просветитель” Ара Минасян.

“Операция прошла успешно, состояние пациентки соответствует объему проведенной операции. Травма не оставит последствий на здоровье ребенка. Есть все предпосылки для того, чтобы предположить, что завершится успешно”, - сказал Минасян.

По его словам, состояние всех пострадавших нормальное. После утренней перевязки все они будут выписаны, кроме Рибины, которая проведет в больнице еще пару недель.У нее травма верхней трети бедра. Все мышцы повреждены. Рана достигла кости, но, к счастью, кость не повреждена. Все травмы осколочные.