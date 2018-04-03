Европейские индексы - 02-04-18
МОСКВА, 3 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 12096.73 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 5167.30 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7056.61 пункта, российский MICEX не изменился и опять составил 2285.53 пункта, а RTSI вырос на 0.58% и составил 1251.79 пункта.
10:34, 31.03.2018
Спустя два года: границы де-факто и предпосылки международного закрепления – Шаан Гантахарян
13:24, 27.03.2018
Арташес Гегамян: Мы – одна команда!
- 09:36 Европейские индексы - 02-04-18
- 09:34 Американские индексы не изменились - 02-04-18
- 09:31 Цены на цветные металлы - 02-04-18
- 09:28 Цены на драгоценные металлы выросли - 02-04-18
- 09:26 Цены на нефть снизились - 02-04-18
- 09:12 Тяжеолатлетку Сона Погосян подозревают в приеме запрещенных стимуляторов
- 08:51 Следующим соперником Ароняна станет бывшая чемпионка мира по шахматам среди женщин
- 00:51 Пострадавшую в результате взрыва в Burger King 8-летнюю девочку успешно прооперировали
- 00:50 Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в Burger King
- 00:30 В Burger King взорвался баллон с углекислым газом в 20 кг: подробности МЧС
- 00:20 Жизням пострадавших ничего не угрожает: подробности состояния пострадавших в результате взрыва в Burger King
- 02.04-23:25 Состояние пострадавших от взрыва граждан оценивается как стабильное: спикер НС лично ознакомился с ситуацией
- 02.04-22:48 Состояние 8-летней девочки, пострадавшей от взрыва, врачи оценивают как тяжелое
- 02.04-22:37 В Burger King, по предварительным данным, взорвался баллон с кислородом, который обеспечивает давление пива: глава МЧС на месте происшествия
- 02.04-22:31 Полиция исключает версию о преднамеренном взрыве на Северном проспекте
- 02.04-22:27 В результате взрыва в Burger King пострадали по 3 гражданина Армении и РФ и 2 гражданина Ирана
- 02.04-21:51 Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое — почти все несовершеннолетние
- 02.04-21:50 В результате взрыва на Северном проспекте пострадали 8 человек, жертв нет
- 02.04-21:23 По предварительным данным, в результате взрыва на Северном проспекте пострадало 9 человек ОБНОВЛЯЕТСЯ
- 02.04-21:16 Взрыв на Северном проспекте – есть пострадавшие
- 02.04-17:49 В 2017 году Турцию посетили 4,7 миллиона россиян
- 02.04-17:46 В Афганистане более 40 школьниц отравились продуктами горения таблеток
- 02.04-17:34 Трамп заявил, что страну могут украсть
- 02.04-17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-04-18
- 02.04-17:31 Азиатские индексы - 02-04-18
- 02.04-17:25 Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
- 02.04-17:19 Анонс мероприятий на 3 апреля
- 02.04-17:07 Израиль договорился с ООН о переселении мигрантов из Африки в страны Запада
- 02.04-16:52 Фермер-долгожитель из Австралии раскрыл свой секрет
- 02.04-16:49 В Малайзии ввели тюремный срок за "фейковые новости"
- 02.04-16:35 Виген Саркисян прокомментировал недовольство в связи с неприсвоение звания национального героя Арменаку Урфаняну
- 02.04-16:29 Единственный армянин в местечке Дерик турецкой провинции Мардини отметил Пасху в армянской церкви
- 02.04-16:17 При нападении боевиков "Боко харам" в Нигерии погибли по меньшей мере 18 человек
- 02.04-16:12 В конце проспекта Багратуняц столкнулись Opel и BMW – есть пострадавшие
- 02.04-15:55 Состояние одного из раненных взрывом мины в Арцахе удовлетворительное, состояние другого остается тяжелым
11:43, 01.04.2018
Просмотрели 2048 раз Армянская община Лондона вновь сплотилась вокруг посольства Армении – армяне митингом ответили азербайджано-турецкой общине
15:00, 27.03.2018
Просмотрели 1479 раз “Кемерово, мы с тобой”: перед посольством РФ в Армении возлагаются цветы
18:53, 30.03.2018
Просмотрели 1262 раз Во Франции тяжело ранен изгнанный из родины азербайджанский журналист
16:35, 27.03.2018
Просмотрели 1242 раз Эрдоган лично приказал организовать протесты в Берлине против признания Геноцида армян: Der Spiegel
17:36, 31.03.2018
Просмотрели 1126 раз Римма Варжапетян: Обвинение армян в антисемитизме – это откровенная провокация