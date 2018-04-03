Время в Ереване: 11:07:36,   3 Апрель

Стартуют игры четвертьфинала Лиги чемипонов


Стартуют игры четвертьфинала Лиги чемипонов. Как передает «Арменпресс»,3-го апреля состоятся два первых матча четвертьфинала Лиги чемпионов. 

Мадридский «Реал» в Турине сыграет с чемпионом Италии «Ювентусом», а испанская «Севилья» примет мюнхенскую «Баварию».

Обе игры начнутся в 22:45 по ереванскому времени.


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