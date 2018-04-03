Тяжеолатлетку Сона Погосян подозревают в приеме запрещенных стимуляторов
Допинг-тест члена сборной Армении тяжеолатлетки Сона Погосян был положительным. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики. Тяжеолатлетку Сона Погосян подозревают в приеме запрещенных стимуляторов, в частности, было обнаружено вещество S.2.Тяжеолатлетку Сона Погосян временно лишили права участвовать в международных соревнованиях. Федерация тяжелой атлетики IWF позже выступит с заявлением.
10:34, 31.03.2018
Спустя два года: границы де-факто и предпосылки международного закрепления – Шаан Гантахарян
13:24, 27.03.2018
Арташес Гегамян: Мы – одна команда!
- 10:54 В населенные пункты Восточной Гуты вернулось более 40 тысяч человек
- 10:42 Комиссаром Совета Европы по правам человека впервые стала женщина
- 10:31 Bloomberg: Apple намерена оснащать свои компьютеры чипами собственного производства
- 10:22 Стоящие на границе солдаты – наши герои: ливанский генерал армянского происхождения – о пройденном им пути, об армянской армии
- 10:21 В США умер первый шпион холодной войны
- 10:16 СМИ: греческая полиция задержала напавшего на сотрудников посольства Ирана в Афинах
- 10:12 Цукерберг: Facebook нужно несколько лет на решение возникших проблем
- 09:58 Трамп похвастался ростом своего рейтинга одобрения до 50%
- 09:53 NBC: в аэропорту штата Индиана столкнулись легкие самолеты
- 09:52 Состояние пострадавшей от взрыва в «Бургер Кинг» Рубины Маркосян – стабильно тяжелое
- 09:36 Европейские индексы - 02-04-18
- 09:34 Американские индексы не изменились - 02-04-18
- 09:33 Пострадавшая от взрыва в «Бургер Кинг» гражданка Ирана выписана из больницы
- 09:31 Цены на цветные металлы - 02-04-18
- 09:28 Цены на драгоценные металлы выросли - 02-04-18
- 09:26 Цены на нефть снизились - 02-04-18
- 09:21 Стартуют игры четвертьфинала Лиги чемипонов
- 09:12 Тяжеолатлетку Сона Погосян подозревают в приеме запрещенных стимуляторов
- 08:51 Следующим соперником Ароняна станет бывшая чемпионка мира по шахматам среди женщин
- 00:51 Пострадавшую в результате взрыва в Burger King 8-летнюю девочку успешно прооперировали
- 00:50 Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в Burger King
- 00:30 В Burger King взорвался баллон с углекислым газом в 20 кг: подробности МЧС
- 00:20 Жизням пострадавших ничего не угрожает: подробности состояния пострадавших в результате взрыва в Burger King
- 02.04-23:25 Состояние пострадавших от взрыва граждан оценивается как стабильное: спикер НС лично ознакомился с ситуацией
- 02.04-22:48 Состояние 8-летней девочки, пострадавшей от взрыва, врачи оценивают как тяжелое
- 02.04-22:37 В Burger King, по предварительным данным, взорвался баллон с кислородом, который обеспечивает давление пива: глава МЧС на месте происшествия
- 02.04-22:31 Полиция исключает версию о преднамеренном взрыве на Северном проспекте
- 02.04-22:27 В результате взрыва в Burger King пострадали по 3 гражданина Армении и РФ и 2 гражданина Ирана
- 02.04-21:51 Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое — почти все несовершеннолетние
- 02.04-21:50 В результате взрыва на Северном проспекте пострадали 8 человек, жертв нет
- 02.04-21:23 По предварительным данным, в результате взрыва на Северном проспекте пострадало 9 человек ОБНОВЛЯЕТСЯ
- 02.04-21:16 Взрыв на Северном проспекте – есть пострадавшие
- 02.04-17:49 В 2017 году Турцию посетили 4,7 миллиона россиян
- 02.04-17:46 В Афганистане более 40 школьниц отравились продуктами горения таблеток
- 02.04-17:34 Трамп заявил, что страну могут украсть
11:43, 01.04.2018
Просмотрели 2078 раз Армянская община Лондона вновь сплотилась вокруг посольства Армении – армяне митингом ответили азербайджано-турецкой общине
15:00, 27.03.2018
Просмотрели 1482 раз “Кемерово, мы с тобой”: перед посольством РФ в Армении возлагаются цветы
18:53, 30.03.2018
Просмотрели 1265 раз Во Франции тяжело ранен изгнанный из родины азербайджанский журналист
16:35, 27.03.2018
Просмотрели 1245 раз Эрдоган лично приказал организовать протесты в Берлине против признания Геноцида армян: Der Spiegel
17:36, 31.03.2018
Просмотрели 1132 раз Римма Варжапетян: Обвинение армян в антисемитизме – это откровенная провокация