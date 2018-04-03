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Тяжеолатлетку Сона Погосян подозревают в приеме запрещенных стимуляторов


Допинг-тест члена сборной Армении тяжеолатлетки Сона Погосян был положительным. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики. Тяжеолатлетку Сона Погосян подозревают в приеме запрещенных стимуляторов, в частности, было обнаружено вещество S.2.

Тяжеолатлетку Сона Погосян временно лишили права участвовать в международных соревнованиях. Федерация тяжелой атлетики IWF позже выступит с заявлением.


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