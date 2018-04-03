Пострадавшую в результате взрыва в Burger King 8-летнюю девочку успешно прооперировали

Пострадавшую в результате взрыва в пункте быстрого питания Burger King на Северном проспекте в Ереване 8-летнюю Рубину Маркосян успешно прооперировали. Как передает Арменпресс, об этом сообщил директор медицинского центра “Святой Григорий Просветитель” Ара Минасян.

“Операция прошла успешно, состояние пациентки соответствует объему проведенной операции. Травма не оставит последствий на здоровье ребенка. Есть все предпосылки для того, чтобы предположить, что завершится успешно”, - сказал Минасян.

По его словам, состояние всех пострадавших нормальное. После утренней перевязки все они будут выписаны, кроме Рибины, которая проведет в больнице еще пару недель.У нее травма верхней конечности бедра. Все мышцы повреждены. Рана достигла кости, но, к счастью, кость не повреждена. Все травмы осколочные.

В МЧС Армении 2-го апреля в 20:44 поступил сигнал о том, что в пункте быстрого питания «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект, 5 в центре Еревана, произошел взрыв. По предварительным данным, на кухне взорвался кислородный баллон.

По данным МЧС в результате взрыва пострадали Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрик Ашугян (24 года, гражданин Ирана), Алена Агапова (15 лет, гражданка России), Лиза Абрамова (15 лет, гражданка России), Ярослав Любенко (15 лет, гражданин России), Зейна Хусеини (24 года, гражданка Ирана). Все пострадавшие доставлены в медцентр «Сурб Григор Лусаворич».