Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в Burger King

В связи с взрывом 2 апреля на кухне ООО «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект 5, возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 279 УК Армении (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, либо неправомерные выдача или использование официальных документов, удостоверяющих соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния причинили по неосторожности вред здоровью человека). Сформирована следственная группа, назначены экспертизы. Как сообщает Арменпресс, об этом написала пресс-секретарь Следственного комитета Армении Сона Трузян на своей странице в Facebook.

В МЧС Армении 2-го апреля в 20:44 поступил сигнал о том, что в пункте быстрого питания «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект, 5 в центре Еревана, произошел взрыв. По предварительным данным, на кухне взорвался кислородный баллон.

По данным МЧС в результате взрыва пострадали Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрик Ашугян (24 года, гражданин Ирана), Алена Агапова (15 лет, гражданка России), Лиза Абрамова (15 лет, гражданка России), Ярослав Любенко (15 лет, гражданин России), Зейна Хусеини (24 года, гражданка Ирана). Все пострадавшие доставлены в медцентр «Сурб Григор Лусаворич».