В Burger King взорвался баллон с углекислым газом в 20 кг: подробности МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения представил новые подробности о взрыве в пункте быстрого питания Burger King на Северном проспекте в Ереване.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, оказалось, что баллон с углекислым газом (CO2) весом в 20 кг взорвался в пункте быстрого питания компании Burger King.

В результате взрыва повреждены: кухня (60 квадратных метров), павильон обслуживания (около 2 квадратных метров), подвесной потолок зала (около 8 квадратных метров), 2 банки пива (40 л) и посуда.

В МЧС Армении 2-го апреля в 20:44 поступил сигнал о том, что в пункте быстрого питания «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект, 5 в центре Еревана, произошел взрыв. По предварительным данным, на кухне взорвался кислородный баллон.

По данным МЧС в результате взрыва пострадали Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрик Ашугян (24 года, гражданин Ирана), Алена Агапова (15 лет, гражданка России), Лиза Абрамова (15 лет, гражданка России), Ярослав Любенко (15 лет, гражданин России), Зейна Хусеини (24 года, гражданка Ирана). Все пострадавшие доставлены в медцентр «Сурб Григор Лусаворич».