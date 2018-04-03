Жизням пострадавших ничего не угрожает: подробности состояния пострадавших в результате взрыва в Burger King

Жизням граждан, пострадавших в результате взрыва в пункте быстрого питания Burger King на Северном проспекте Еревана, ничего не угрожает, а травмы не будут иметь никаких серьезных последствий. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам начальник реанимационного отделения больницы «Григор Лусаворич» Самвел Карапетян.

По его словам, состояние здоровья большинства пострадавших оценивается как средней тяжести и удовлетворительное.

«8-летней девочке делают операцию, которая длится уже полтора часа и, вероятно, закончится в течение часа», - сказал Карапетян.

По его словам, возможно, 3-4 человека могут быть выписаны. «Они уже могут быть выписаны, они хотят этого, но мы оставляем их под присмотром. Большинство из них будут выписаны завтра», - сказал врач, добавив, что состояние пострадавших иностранцев - трех граждан РФ и двух граждан Ирана, тоже хорошее, нет причин беспокоиться.

8-летняя девочка Рубина Маркосян находится в тяжелом состоянии. У нее травма верхней конечности бедра. Все мышцы повреждены. Рана достигла кости, но, к счастью, кость не повреждена. Все травмы осколочные.

В МЧС Армении 2-го апреля в 20:44 поступил сигнал о том, что в пункте быстрого питания «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект, 5 в центре Еревана, произошел взрыв. По предварительным данным, на кухне взорвался кислородный баллон.

По данным МЧС в результате взрыва пострадали Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрик Ашугян (24 года, гражданин Ирана), Алена Агапова (15 лет, гражданка России), Лиза Абрамова (15 лет, гражданка России), Ярослав Любенко (15 лет, гражданин России), Зейна Хусеини (24 года, гражданка Ирана). Все пострадавшие доставлены в медцентр «Сурб Григор Лусаворич».