Состояние 8-летней девочки, пострадавшей от взрыва, врачи оценивают как тяжелое

Состояние 8-летней Рубины Маркосян, пострадавшей от взрыва в пункте быстрого питания на Северном проспекте, врачи оценивают как тяжелое, ей делают операцию. Состояние других пострадавших оценивается как удовлетворительное. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам представитель МЧС Армении, подполковник Тигран Костанян.

«Личность жертв уже установлена. Во время взрыва пострадали 8 человек. Один из них - менеджер пункта быстрого питания. Все перевезены в медицинский центр Святого Григория Просветителя», - сказал Костанян.

По его словам, взорвался баллон, подключенный к пивному устройству. «Взорвавшийся баллон был установлен сегодня утром. Все проверки были проведены вовремя. Могут возникнуть проблемы, но это не означает, что проверок не проводится», - сказал Костанян и добавил, что эксперты работают на месте происшествия.

В МЧС Армении 2-го апреля в 20:44 поступил сигнал о том, что в пункте быстрого питания «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект, 5 в центре Еревана, произошел взрыв. По предварительным данным, на кухне взорвался кислородный баллон.

По данным МЧС в результате взрыва пострадали Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрик Ашугян (24 года, гражданин Ирана), Алена Агапова (15 лет, гражданка России), Лиза Абрамова (15 лет, гражданка России), Ярослав Любенко (15 лет, гражданин России), Зейна Хусеини (24 года, гражданка Ирана). Все пострадавшие доставлены в медцентр «Сурб Григор Лусаворич».