Полиция исключает версию о преднамеренном взрыве на Северном проспекте

Взрыв на Северном проспекте не является преднамеренным, в этой связи не надо беспокоится. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил журналистам начальник управления по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

«На данный момент я исключаю версию о преднамеренном взрыве, так как действуют представители соответствующих структур, и, по предварительным данным, взорвался обеспечивающий давление пива баллон, и свидетели говорят об этом, но это только предварительные данные. Есть раненые, которые в настоящее время получают медицинскую помощь», - сказал Ашот Агаронян, добавив, что, по-видимому, в результате взрыва были осколочные фрагменты, которые нанесли людям ранения.

Агаронян отметил, что полиция и МЧС продолжают свою деятельность. Он призвал следить официальной информации, общественность будет регулярно информироваться об инциденте.

В МЧС Армении 2-го апреля в 20:44 поступил сигнал о том, что в пункте быстрого питания «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект, 5 в центре Еревана, произошел взрыв. По предварительным данным, на кухне взорвался кислородный баллон.

По данным МЧС в результате взрыва пострадали Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрик Ашугян (24 года, гражданин Ирана), Алена Агапова (15 лет, гражданка России), Лиза Абрамова (15 лет, гражданка России), Ярослав Любенко (15 лет, гражданин России), Зейна Хусеини (24 года, гражданка Ирана). Все пострадавшие доставлены в медцентр «Сурб Григор Лусаворич».