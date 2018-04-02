Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое — почти все несовершеннолетние

В МЦ «Св.Григор Лусаворич» доставлены 8 пострадавших в результате взрыва в одном из ресторанов быстрого питания сети Burger King, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом Арменпресс сообщили в МЦ «Св.Григор Лусаворич». Состояние остальных семи стабильно тяжелое.

«Доставленные почти все несовершеннолетние — 6, 8, 19, 16, 15, 14, 15 и 25 лет. Состояние одного из них крайне тяжелое, его сейчас оперируют», - сообщили медики.

Ребенка с серьезными повреждениями тазобедренного сустава, оперируют нейрохирург и травматологи.

Ранее МЧС сообщал о 9 пострадавших. Предварительно причина – взрыв баллона с кислородом.