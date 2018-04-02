Время в Ереване: 11:07:36,   3 Апрель

Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое — почти все несовершеннолетние


В МЦ «Св.Григор Лусаворич» доставлены  8 пострадавших в  результате  взрыва в  одном из ресторанов  быстрого питания сети Burger King, один из которых находится в крайне  тяжелом состоянии.

Об этом Арменпресс сообщили в  МЦ «Св.Григор Лусаворич». Состояние  остальных семи стабильно тяжелое. 

«Доставленные почти все  несовершеннолетние —  6, 8, 19, 16, 15, 14, 15 и 25 лет. Состояние  одного из них крайне  тяжелое, его сейчас оперируют», - сообщили медики.

Ребенка с серьезными повреждениями тазобедренного сустава, оперируют нейрохирург и травматологи.

Ранее МЧС сообщал о 9 пострадавших. Предварительно причина – взрыв баллона  с кислородом.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации