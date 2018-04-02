В результате взрыва на Северном проспекте пострадали 8 человек, жертв нет

По предварительным данным, в результате взрыва в ресторане быстрого питания King Burger на Северном проспекте пострадало 7 человек, в том числе и иностранные граждане, их доставили в МЦ «Св.Григор Лусаворич. Жертв нет.

Предварительно причина – взрыв баллона с кислородом.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МЧС РА.

2 апреля в 20:44 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на Северном проспекте в Ереване прогремел взрыв, есть пострадавшие, необходима помощь.

На место выехали 4 боевых расчета, оперативные группы ЦКУ МЧС.

Арменпресс продолжает уточнять подробности. Последует дополнительная информация.