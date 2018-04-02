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В результате взрыва на Северном проспекте пострадали 8 человек, жертв нет


По предварительным данным, в результате  взрыва в ресторане быстрого питания King Burger на Северном проспекте пострадало 7 человек, в  том  числе  и иностранные  граждане, их доставили в МЦ «Св.Григор Лусаворич. Жертв   нет.

Предварительно причина – взрыв баллона  с кислородом.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе МЧС РА.

2  апреля в 20:44 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что на  Северном проспекте в Ереване прогремел  взрыв, есть пострадавшие, необходима  помощь.

На место выехали 4  боевых расчета,  оперативные  группы ЦКУ МЧС.

Арменпресс продолжает уточнять подробности. Последует дополнительная информация.




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