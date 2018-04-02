По предварительным данным, в результате взрыва на Северном проспекте пострадало 9 человек ОБНОВЛЯЕТСЯ

По предварительным данным, в результате взрыва в ресторане быстрого питания King Burger на Северном проспекте пострадало 7 человек, жертв нет.

Об этом Арменпресс сообщила пресс-секретарь МЧС РА Нана Гндоян.

«Сведения предварительные и могут меняться. Данные о пострадавших детях уточняются. Причины пока неизвестны», - сказала она.

2 апреля в 20:44 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на Северном проспекте в Ереване прогремел взрыв, есть пострадавшие, необходима помощь.

На место выехали 4 боевых расчета, оперативные группы ЦКУ МЧС.

Записи в соцсетях свидетельствуют о том, что взрыв произошел в одном из ресторанов быстрого питания сети Burger King.

Арменпресс уточняет подробности. Последует дополнительная информация.

21։28 — МЧС РА сообщает, что по предварительным данным, взорвался баллон с кислородом, 7 человек пострадали (в том числе и иностранные граждане), их доставили в МЦ «Св.Григор Лусаворич.

21։31 — В МЧС РА сообщили о 9 пострадавших.

21։51 — В МЦ «Св.Григор Лусаворич доставлены 8 пострадавших в результате взрыва в одном из ресторанов быстрого питания сети Burger King, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии. «Доставленные почти все несовершеннолетние — 6, 8, 19, 16, 15, 14, 15 и 25 лет. Состояние одного из них крайне тяжелое, его сейчас оперируют», - сообщили в МЦ.

Ребенка с серьезными повреждениями тазобедренного сустава, оперируют нейрохирург и травмотологи.

Ранее МЧС сообщал о 9 пострадавших. Предварительно причина – взрыв баллона с кислородом.