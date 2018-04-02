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По предварительным данным, в результате взрыва на Северном проспекте пострадало 9 человек ОБНОВЛЯЕТСЯ


По предварительным данным, в результате  взрыва в ресторане быстрого питания King Burger на Северном проспекте пострадало 7 человек, жертв  нет.

Об этом Арменпресс сообщила  пресс-секретарь МЧС РА  Нана Гндоян.

«Сведения предварительные и могут меняться. Данные о пострадавших детях уточняются. Причины  пока неизвестны», - сказала она. 

2  апреля в 20:44 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что на  Северном проспекте в Ереване прогремел  взрыв, есть пострадавшие, необходима  помощь.

На место выехали 4  боевых расчета,  оперативные  группы ЦКУ МЧС.

Записи в  соцсетях свидетельствуют о том, что взрыв произошел в  одном из ресторанов  быстрого питания сети Burger King.

Арменпресс уточняет подробности. Последует дополнительная информация.

21։28 — МЧС РА  сообщает, что по предварительным данным, взорвался  баллон с кислородом, 7 человек  пострадали (в  том числе  и иностранные  граждане), их доставили в МЦ «Св.Григор Лусаворич.

21։31 — В МЧС РА  сообщили о 9 пострадавших.

21։51 — В МЦ «Св.Григор Лусаворич доставлены  8 пострадавших в  результате  взрыва в  одном из ресторанов  быстрого питания сети Burger King, один из которых находится в крайне  тяжелом состоянии. «Доставленные почти все  несовершеннолетние —  6, 8, 19, 16, 15, 14, 15 и 25 лет. Состояние  одного из них крайне  тяжелое, его сейчас оперируют», - сообщили в  МЦ.

Ребенка с серьезными повреждениями тазобедренного сустава, оперируют нейрохирург и травмотологи.

Ранее МЧС сообщал о 9 пострадавших. Предварительно причина – взрыв баллона  с кислородом.

 

 




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