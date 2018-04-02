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Взрыв на Северном проспекте – есть пострадавшие


2  апреля в 20:44 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что на  Северном проспекте в Ереване прогремел  взрыв, есть пострадавшие, необходима  помощь.

На место выехали 4  боевых расчета,  оперативные  группы ЦКУ МЧС.

Записи в  соцсетях свидетельствуют о том, что взрыв произошел в  одном из ресторанов  быстрого питания сети Burger King.

Арменпресс уточняет подробности. Последует дополнительная информация.

 




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