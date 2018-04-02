Взрыв на Северном проспекте – есть пострадавшие

2 апреля в 20:44 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на Северном проспекте в Ереване прогремел взрыв, есть пострадавшие, необходима помощь.

На место выехали 4 боевых расчета, оперативные группы ЦКУ МЧС.

Записи в соцсетях свидетельствуют о том, что взрыв произошел в одном из ресторанов быстрого питания сети Burger King.

Арменпресс уточняет подробности. Последует дополнительная информация.