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В Афганистане более 40 школьниц отравились продуктами горения таблеток


Более 40 школьниц отравились и были госпитализированы на юге Афганистана, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Пажвак.

По информации органов здравоохранения провинции Гильменд, 43 девушки в одной из школ города Лашкаргах потеряли сознание и были доставлены в больницу. Их состояние остается стабильным.

По предварительным данным, школьницы отравились продуктами горения просроченных таблеток, которые уничтожали недалеко от школы.

 

 




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