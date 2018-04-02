В Афганистане более 40 школьниц отравились продуктами горения таблеток

Более 40 школьниц отравились и были госпитализированы на юге Афганистана, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Пажвак.

По информации органов здравоохранения провинции Гильменд, 43 девушки в одной из школ города Лашкаргах потеряли сознание и были доставлены в больницу. Их состояние остается стабильным.

По предварительным данным, школьницы отравились продуктами горения просроченных таблеток, которые уничтожали недалеко от школы.