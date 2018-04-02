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Азиатские индексы - 02-04-18


ТОКИО, 2 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.31% и составил 21388.58 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.44% и составил 1708.78 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.18% и составил 3163.18 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 30093.38 пункта.




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