Азиатские индексы - 02-04-18

ТОКИО, 2 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.31% и составил 21388.58 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.44% и составил 1708.78 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.18% и составил 3163.18 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 30093.38 пункта.