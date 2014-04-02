Анонс мероприятий на 3 апреля
17:19, Апрель 02, 2018
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10:34, 31.03.2018
Спустя два года: границы де-факто и предпосылки международного закрепления – Шаан Гантахарян
13:24, 27.03.2018
Арташес Гегамян: Мы – одна команда!
- 02.04-23:25 Состояние пострадавших от взрыва граждан оценивается как стабильное: спикер НС лично ознакомился с ситуацией
- 02.04-22:48 Состояние 8-летней девочки, пострадавшей от взрыва, врачи оценивают как тяжелое
- 02.04-22:37 В Burger King, по предварительным данным, взорвался баллон с кислородом, который обеспечивает давление пива: глава МЧС на месте происшествия
- 02.04-22:31 Полиция исключает версию о преднамеренном взрыве на Северном проспекте
- 02.04-22:27 В результате взрыва в Burger King пострадали по 3 гражданина Армении и РФ и 2 гражданина Ирана
- 02.04-21:51 Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое — почти все несовершеннолетние
- 02.04-21:50 В результате взрыва на Северном проспекте пострадали 8 человек, жертв нет
- 02.04-21:23 По предварительным данным, в результате взрыва на Северном проспекте пострадало 9 человек ОБНОВЛЯЕТСЯ
- 02.04-21:16 Взрыв на Северном проспекте – есть пострадавшие
- 02.04-17:49 В 2017 году Турцию посетили 4,7 миллиона россиян
- 02.04-17:46 В Афганистане более 40 школьниц отравились продуктами горения таблеток
- 02.04-17:34 Трамп заявил, что страну могут украсть
- 02.04-17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-04-18
- 02.04-17:31 Азиатские индексы - 02-04-18
- 02.04-17:25 Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
- 02.04-17:19 Анонс мероприятий на 3 апреля
- 02.04-17:07 Израиль договорился с ООН о переселении мигрантов из Африки в страны Запада
- 02.04-16:52 Фермер-долгожитель из Австралии раскрыл свой секрет
- 02.04-16:49 В Малайзии ввели тюремный срок за "фейковые новости"
- 02.04-16:35 Виген Саркисян прокомментировал недовольство в связи с неприсвоение звания национального героя Арменаку Урфаняну
- 02.04-16:29 Единственный армянин в местечке Дерик турецкой провинции Мардини отметил Пасху в армянской церкви
- 02.04-16:17 При нападении боевиков "Боко харам" в Нигерии погибли по меньшей мере 18 человек
- 02.04-16:12 В конце проспекта Багратуняц столкнулись Opel и BMW – есть пострадавшие
- 02.04-15:55 Состояние одного из раненных взрывом мины в Арцахе удовлетворительное, состояние другого остается тяжелым
- 02.04-15:43 Лавров: в вопросе высылки дипломатов первым остановиться должен Запад
- 02.04-15:30 Объем направленной в Армению гуманитарной помощи увеличился в 5 раз
- 02.04-15:26 Мовсес Акопян уверяет: после апрельской войны противник больше не совершит таких действий
- 02.04-15:23 Каспийскую флотилию переведут в Дагестан
- 02.04-15:18 В деле Скрипалей появилась версия об "отравленной гречке"
- 02.04-15:17 Телеведущая показала пораженную редкой болезнью руку
- 02.04-14:51 СМИ: первая группа боевиков "Джейш аль-Ислам" покинула город Дума в Восточной Гуте
- 02.04-14:47 Путин, Роухани и Эрдоган обсудят меры для укрепления перемирия в Сирии
- 02.04-14:46 Фанаты «Звездных войн» нашли замену Кэрри Фишер на роль Леи
- 02.04-14:42 NASA показало спиральную галактику со сверхновой звездой
- 02.04-14:38 Температура воздуха в ближайшие дни понизится, а затем повысится
11:43, 01.04.2018
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15:00, 27.03.2018
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17:09, 26.03.2018
Просмотрели 1252 раз Немецкий депутат Джем Оздемир награжден медалью Армению «Мхитар Гош»
18:53, 30.03.2018
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16:35, 27.03.2018
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