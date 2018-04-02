Виген Саркисян прокомментировал недовольство в связи с неприсвоение звания национального героя АрменакуУрфаняну

Министр обороны РА Виген Саркисян прокомментировал недовольство в связи с неприсвоение звания национального героя погибшему во время апрельской войны капитану АрменакуУрфаняну. В беседе с журналистами в воинском пантеоне Ераблур он отметил, что встречался с матерью погибшего и что испытывает большое уважение к нему.

«Свое недовольство она выразила еще до моего вступления в должность. Я объяснил ей, что этот вопрос решается не одним человеком. Любой такой случай тщательно изучается, сопоставляются обстоятельства, затем специальная комиссия представляет ходатайство министру обороны, который и представляет его президенту страны для вынесения соответствующего решения», как передает Арменпресс, сказал министр.

По его словам, государственные награды и звания – важный способ выражения уважения. «Но наше государство и общество выросло настолько, чтобы не ограничиваться этим. У нас много программ и одна из них «ВЫ не одиноки», согласно которой к семье погибшего прикрепляется курсант-первокурсник, который в течение всего периода учебы навещает эту семью», - сказал министр, добавив, что тем самым решается ряд вопросов.

Во-первых, семье дается возможность держать связь с армией. Во-вторых, армии дается возможность, с точки зрения родственника понять проблемы каждой семьи. В-третьих, у будущего офицера формируется чуткое, бережное отношение к солдату, поскольку он видит боль родных, потерявших сына.

Министр заверил, что министерство в подробностях знает проблемы каждой семьи, где есть погибший или получивший инвалидность.