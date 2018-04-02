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Виген Саркисян прокомментировал недовольство в связи с неприсвоение звания национального героя АрменакуУрфаняну


Министр обороны РА Виген Саркисян прокомментировал  недовольство в связи с неприсвоение звания национального героя погибшему во время  апрельской войны капитану АрменакуУрфаняну. В беседе с журналистами в воинском пантеоне  Ераблур он отметил, что встречался с матерью погибшего и что испытывает большое  уважение  к  нему. 

«Свое  недовольство она выразила еще до моего вступления в  должность. Я объяснил ей, что этот вопрос решается не  одним человеком. Любой такой случай тщательно изучается, сопоставляются обстоятельства, затем специальная комиссия представляет ходатайство министру обороны, который и представляет его  президенту  страны для  вынесения  соответствующего решения», как  передает Арменпресс, сказал министр. 

По его словам, государственные награды  и звания – важный способ выражения  уважения. «Но наше государство и общество выросло настолько, чтобы  не  ограничиваться этим. У нас много программ и одна из них «ВЫ не  одиноки», согласно которой к  семье  погибшего прикрепляется курсант-первокурсник, который в  течение  всего периода учебы навещает эту  семью», - сказал министр, добавив, что тем самым решается ряд вопросов. 

Во-первых,   семье дается возможность держать  связь с армией. Во-вторых, армии дается возможность, с точки зрения родственника понять проблемы  каждой  семьи. В-третьих, у будущего офицера формируется чуткое, бережное  отношение к солдату, поскольку он видит боль родных, потерявших сына.

Министр заверил, что министерство в подробностях знает проблемы каждой  семьи, где есть погибший или получивший инвалидность.




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