Единственный армянин в местечке Дерик турецкой провинции Мардини отметил Пасху в армянской церкви

Зекерия Сабунчи, переехавший из Стамбула пять лет назад и поселившийся в родных местах – в местечке Дерик турецкой провинции Мардини, отметил Христово Воскресение в армянской церкви Св.Геворка. как передает Арменпресс, об этом пишет газета «Акос».

«ЗекерияСабунчи один пришел в церковь, позвонил в колокола, поставил свечку, а потом вернулся в Стамбул, чтобы отпраздновать Пасху с семьей», пишет газета.

В 80-х годах XIX века в Дерике жили 60 тысяч армянских семей.