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Единственный армянин в местечке Дерик турецкой провинции Мардини отметил Пасху в армянской церкви


Зекерия Сабунчи, переехавший из Стамбула пять лет назад и поселившийся в родных местах – в местечке Дерик турецкой провинции Мардини, отметил Христово Воскресение в армянской церкви Св.Геворка. как передает Арменпресс, об этом пишет газета «Акос».

«ЗекерияСабунчи один пришел в церковь, позвонил в  колокола, поставил свечку, а потом вернулся в Стамбул, чтобы  отпраздновать Пасху с  семьей», пишет газета.

В 80-х годах XIX века  в Дерике жили 60 тысяч армянских семей.




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