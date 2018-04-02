По меньшей мере 18 человек погибли, 84 получили ранения в результате нападения, совершенного боевиками экстремистской группировки "Боко харам" на город Майдугури (административный центр штата Борно) на северо-востоке Нигерии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник агентство Maghreb Arabe Press со ссылкой на нигерийскую спасательную службу.

"К настоящему моменту мы насчитали 18 тел убитых в кварталах Бале Шува и Бале Кура", - рассказали спасатели. По их словам, погибшие стали жертвами перестрелок между радикалами и военнослужащими правительственной армии.

Активисты "Боко харам" ранее неоднократно пытались проникнуть в Майдугури, где живет около 3 млн человек, и установить контроль над этим крупным городом. Однако армии и силам безопасности до сих пор удавалось дать отпор.

"Боко харам" - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада.

"Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против ношения западной одежды и всех других элементов "чуждой" культуры.





