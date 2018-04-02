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В конце проспекта Багратуняц столкнулись Opel и BMW – есть пострадавшие


В конце  проспекта  Багратуняц, в районе  метро «Горцаранаин» 2 апреля произошло ДТП. Как  передает Арменпресс со ссылкой на МЧС РА,   на место выехали два боевых расчета.

Выяснилось, что около бензоколонки столкнулись автомобили  Opel с г/н 55 NN 335   и BMW с г/н 77 GA 779. Водителя Opel местными силами вытащили из машины.

Пострадавшие  доставлены  в Эребунийский  МЦ.  Их состояние  оценено врачами как среднетяжелое.




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