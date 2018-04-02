В конце проспекта Багратуняц столкнулись Opel и BMW – есть пострадавшие

В конце проспекта Багратуняц, в районе метро «Горцаранаин» 2 апреля произошло ДТП. Как передает Арменпресс со ссылкой на МЧС РА, на место выехали два боевых расчета.

Выяснилось, что около бензоколонки столкнулись автомобили Opel с г/н 55 NN 335 и BMW с г/н 77 GA 779. Водителя Opel местными силами вытащили из машины.

Пострадавшие доставлены в Эребунийский МЦ. Их состояние оценено врачами как среднетяжелое.