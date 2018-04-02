Состояние одного из раненных взрывом мины в Арцахе удовлетворительное, состояние другого остается тяжелым

Состояние Арама Мкртчяна (1974 г/р), раненного в результате взрыва мины в местечке Казанчи в Мартакертском районе Арцаха и доставленного МЦ Минобороны Арцаха, удовлетворительное. «У него внутреннее кровотечение, разрыв селезенки – селезенка удалена. В ближайшее время ему никаких операций не будет сделано», - сообщили Арменпресс из хирургического отделения.

Состояние другого раненого - Гарика Кагрияна (1987 г/р), остается тяжелым. Ему сделали ампутацию обеих нижних конечностей, у него наблюдался геморрагический шок третьей и четвертой степени. В результате дополнительного исследования обнаружен перелом третьего и четвертого ребра и малого таза», - сказали врачи.

Инцидент произошел 29 марта. Машина с сотрудниками HALO Trust подорвалась на мине в Казанчи. В результате погибли трое – Павел Акопов, Самсон Аванесян и Марат Петросян. Двое получили ранения разной степени тяжести.