Время в Ереване: 11:07:36,   2 Апрель

Состояние одного из раненных взрывом мины в Арцахе удовлетворительное, состояние другого остается тяжелым


Состояние Арама  Мкртчяна (1974 г/р), раненного в  результате взрыва мины в местечке Казанчи в Мартакертском районе Арцаха и доставленного МЦ Минобороны  Арцаха, удовлетворительное. «У него внутреннее кровотечение, разрыв селезенки – селезенка удалена. В ближайшее время ему  никаких операций не  будет сделано», - сообщили Арменпресс из хирургического отделения.

Состояние другого раненого - Гарика Кагрияна (1987 г/р), остается тяжелым. Ему  сделали ампутацию обеих нижних конечностей, у  него наблюдался геморрагический  шок третьей и четвертой степени. В результате  дополнительного исследования  обнаружен перелом третьего и четвертого ребра и малого таза», - сказали врачи.

Инцидент произошел 29 марта. Машина с сотрудниками HALO Trust подорвалась на мине  в Казанчи. В результате  погибли трое – Павел Акопов, Самсон Аванесян и Марат Петросян. Двое  получили ранения  разной  степени тяжести.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации