Лавров: в вопросе высылки дипломатов первым остановиться должен Запад

Вопрос о том, как далеко могут зайти взаимные высылки дипломатов, зависит не от России, остановиться должен Запад. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как далеко мы все зайдем, зависит не от нас. В дипломатии есть принцип взаимности, его никто не отменял. Этот принцип будет применяться последовательно", - отметил Лавров.

"Раньше в детстве мы говорили: кто первый начал, тот и должен остановиться. Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим", - подчеркнул министр.

По его словам, нынче много говорится о холодной войне и о том, что "ситуация хуже, чем она была в классическую холодную войну, потому что тогда были какие-то правила, соблюдались какие-то приличия". "Сейчас наши западные партнеры, имею в виду прежде всего Великобританию, США и несколько стран, которые слепо за ними следуют, все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, к откровенной дезинформации. Мы на это отвечаем достаточно спокойно, хладнокровно, настаиваем на том, что любые обвинения, любые утверждения необходимо обосновывать фактами", - заявил Лавров.



