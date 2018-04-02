Мовсес Акопян уверяет: после апрельской войны противник больше не совершит таких действий

Начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян считает апрельскую войну большим уроком на нашей армии. Он уверяет, что любая ситуация анализируется, из нее извлекаются полезные урокии предпринимаются меры по повышению боеспособности армии.

В беседе с Арменпресс в воинском пантеоне ЕраблурМовсес Акопян подчеркнул, что в последующие после апрельской войны два года проведена неоценимая работа по устранению проявившихся во время войны проблем.

«Противник больше не в состоянии совершить подобные военные действия. Но это не означает, что сделано достаточно. Война – это такое явление, когда противник непрерывно изыскивает новые формы и способы достижения превосходства, но мы работаем и в этом направлении», - сказал генерал.

На вопрос, когда армянская сторона вернет высоту Леле Тепе, он ответио: «Когда в этом возникнет необходимость».