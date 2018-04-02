Время в Ереване: 11:07:36,   2 Апрель

Объем направленной в Армению гуманитарной помощи увеличился в 5 раз


В январе-феврале этого года  в Армению было ввезено 372 тонны товаров, стоимость которых составляет  26 млн 854.1 тысяч долларов.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на данные Национальной  статистической службы, за тот же  период в  прошлом году в Армению было ввезено 339.2  тонны товаров, стоимость которых составляет  5млн 053.1 тысяч долларов.

Большую часть составила продукция химического и сопутствующих производств12млн 510.5 тыс. долларов: приборы и аппараты на 11 млн 412.7 тыс., машины и оборудование на 1545.2 тысяч долларов.

Больше  всех гумпомощь направили США - 16 млн  052.7 тысяч долларов, затем Китай - 1 млн 693.0  тысяч долларов и Индия - 1 млн 028.4 тысяч долларов.

ЕС направила гумпомощь на  784.4 тысяч долларов. Из стран СНГ в январе-феврале этого года   помощи не  поступало.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации