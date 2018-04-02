Объем направленной в Армению гуманитарной помощи увеличился в 5 раз

В январе-феврале этого года в Армению было ввезено 372 тонны товаров, стоимость которых составляет 26 млн 854.1 тысяч долларов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на данные Национальной статистической службы, за тот же период в прошлом году в Армению было ввезено 339.2 тонны товаров, стоимость которых составляет 5млн 053.1 тысяч долларов.

Большую часть составила продукция химического и сопутствующих производств12млн 510.5 тыс. долларов: приборы и аппараты на 11 млн 412.7 тыс., машины и оборудование на 1545.2 тысяч долларов.

Больше всех гумпомощь направили США - 16 млн 052.7 тысяч долларов, затем Китай - 1 млн 693.0 тысяч долларов и Индия - 1 млн 028.4 тысяч долларов.

ЕС направила гумпомощь на 784.4 тысяч долларов. Из стран СНГ в январе-феврале этого года помощи не поступало.