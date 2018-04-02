Каспийскую флотилию переведут в Дагестан

Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск (Дагестан), заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно", - сказал он на совещании с руководством Минобороны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийской регионе.





