Каспийскую флотилию переведут в Дагестан
Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск (Дагестан), заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно", - сказал он на совещании с руководством Минобороны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
По его словам, перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийской регионе.
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