Полиция подозревает, что британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь отравили с помощью гречки, содержавшей вещество А234, как передает Арменпресс, об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источники.

По информации издания, правоохранители допросили знакомую Скрипалей, которая является сотрудницей крупной медицинской компании и может быть причастна к перевозке предположительно отравленной крупы.

Отмечается, что Скрипаль попросил свою дочь Юлию привезти из России кашу, лавровые листья и специи, но та забыла сделать покупки и попросила об этом свою подругу, летевшую в Великобританию другим рейсом. Отмечается, что знакомая Юлии работает в медицинской компании. Ее допросила полиция.

Как сообщает издание, правоохранители не исключают, что отравляющее вещество могло находиться, в частности, в крупе.

Четвертого марта британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Кремль это категорически отрицает.