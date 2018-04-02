Телеведущая показала пораженную редкой болезнью руку

Британская телеведущая Дженни Фалконер (Jenni Falconer) призналась, что страдает от редкого заболевания. Как передает Арменпресс, об этом она сообщила в Instagram.

«Это моя рука во всей красе. Кто-нибудь еще страдает от плохой циркуляции крови?» — написала журналистка в соцсети. На приложенной фотографии видно, что ее указательный палец левой руки намного белее, чем все остальные. Более того, этот палец выглядит болезненно.

Судя по хэштегам в описании, девушка столкнулась с болезнью Рейно: это редкое заболевание поражает пальцы рук и ног, вызывая чувство онемения и похолодания в ответ на холодную температуру или стресс. В результате, мелкие артерии сужаются, и кровь не поступает в пораженные участки.

Ранее телеведущая уже рассказывала о недуге в интервью изданию The Mirror. В 2014 году она заявила, что страдает от болезни Рейно с 17 лет. По словам Фалконер, иногда боль бывает настолько сильной, что «на глаза наворачиваются слезы».