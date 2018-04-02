Время в Ереване: 11:07:36,   2 Апрель

NASA показало спиральную галактику со сверхновой звездой


NASA опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 5714, расположенной в созвездии Волопас на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Снимок NGC 5714 сделан телескопом Hubble с помощью камеры ACS.

На фотографии галактика запечатлена сбоку и кажется абсолютно плоской. С такого ракурса не просматривается спиральная структура NGC 5714: видны лишь края голубого цвета и яркий центр.

Как отмечается на сайте NASA, в 2003 году в спиральной галактике вспыхнула сверхновая звезда SN 2003dr, в спектре которой зафиксировали значительное содержание кальция.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации