NASA показало спиральную галактику со сверхновой звездой
14:42, 2 Апрель, 2018
NASA опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 5714, расположенной в созвездии Волопас на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Снимок NGC 5714 сделан телескопом Hubble с помощью камеры ACS.
На фотографии галактика запечатлена сбоку и кажется абсолютно плоской. С такого ракурса не просматривается спиральная структура NGC 5714: видны лишь края голубого цвета и яркий центр.
Как отмечается на сайте NASA, в 2003 году в спиральной галактике вспыхнула сверхновая звезда SN 2003dr, в спектре которой зафиксировали значительное содержание кальция.