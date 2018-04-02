Температура воздуха в ближайшие дни понизится, а затем повысится

На территории Армении 2 апреля, 3 апреля ночьюи 5-6 апреля погодаожидаетсябезосадков. 3 апреля с утра и 4 апреля на всей территории республики, 4 апреля днем в Вайоцдзоре, Сюнике и Арцахе ожидаются дожди и грозы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,3-4 апреля в отдельных районах возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха 3-4 апреля понизится на 6-8 градусов, а затем повысится на 4-5 градусов.

В Ереване 2 апреля днем, 3 апреля ночью,4 апреля и 5-7 апреля погодаожидаетсябезосадков. 3 апреляднем и 4 апреля ночью ожидаются дождь и гроза. Во время грозы возможно усиление ветра до 16-18 м/с.