Время в Ереване: 11:07:36,   2 Апрель

Температура воздуха в ближайшие дни понизится, а затем повысится


На территории Армении 2 апреля, 3 апреля ночьюи 5-6 апреля   погодаожидаетсябезосадков. 3 апреля  с утра и 4 апреля на всей территории республики, 4 апреля днем в Вайоцдзоре, Сюнике и Арцахе ожидаются дожди и грозы.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,3-4 апреля в отдельных районах возможно усиление  ветра до 15-20 м/с.

Температура   воздуха 3-4 апреля  понизится на 6-8 градусов, а затем повысится на 4-5 градусов.

В  Ереване 2 апреля днем,  3 апреля ночью,4 апреля и 5-7 апреля погодаожидаетсябезосадков.  3 апреляднем  и 4 апреля ночью ожидаются дождь и гроза. Во время грозы возможно усиление  ветра до 16-18 м/с.

 




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