Теван Погосян отмечает три важнейших шага по ускорению наметившегося после апрельской войны прогресса

Председатель Международного центра человеческого развития Теван Погосян отмечает, что спустя два года после апрельской войны армянские Вооруженные силы достойно выполняют поставленную перед ними задачу по принуждению противника к миру.

В беседе с Арменпресс он подчеркнул, что относительное спокойствие на границе сохраняется благодаря ВС Армении и Арцаха, которые дали Азербайджану понять, что армянская сторона сильнее. «Наши Вооруженные силы достойно выполняют поставленную перед ними задачу. Уже одно то, что сохраняется относительное спокойствие и диверсии не так часты, как раньше, означает, что Азербайджан осознает, что армянская сторона сильнее»,- сказал он.

По его мнению, власти извлекли определенные уроки. «Хотелось бы развиваться более высокими темпами, но тем не менее мы видим борьбу с внутренними и внешними коррупционными рисками. Видимо, выбран правильный путь, просто хотелось бы, чтобы позитивные процессы происходили быстрее», - сказал Погосян.

Он отметил три важнейших шага по ускорению наметившегося после апрельской войны прогресса и противостоянию существующим вызовам. «Война еще продолжается – на дипломатическом и информационном фронте, не только на передовой. И борьбу надо вести по всем этим направлениям, не позволяя Азербайджану опередить нас в чем-либо, поскольку если он почувствует что-то подобное, он сразу прибегнет к военным действиям», - сказал он.

Вторым важным шагом он считает развитие экономики Армении. «Нам надо знать, что у нас нет международных партнеров, которые в случае необходимости вместо нас решат наши проблемы. Без мощной экономики невозможно построить мощную армию. Надо развивать новую модель экономики, ибо старая не действует», - сказал он.

Третьи шагом Теван Погосян считает воспитание поколения с новым сознанием. «Мы должны встречать эти вызовы с открытым сердцем, открытым словом и холодным сознанием. А для этого надо воспитывать гражданина – нового гражданина, который любит свою страну и готов защитить ее в любую минуту. Мы должны развивать демократические институты, систему образованию и решить демографическую проблему», - сказал Погосян.

В ночь на 2 апреля 2016г. Азербайджан начал широкомасштабные военные действия против Арцаха с применением почти все возможные виды военной техники. Обе стороны понесли потери. На 12․00 часов 5 апреля перемирие было восстановлено, военные действия были прекращены.