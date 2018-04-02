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Первая попытка "Почты России" доставить груз беспилотником оказалась неудачной


Беспилотник "Почты России" в ходе тестового запуска в понедельник не смог доставить груз из Улан-Удэ в райцентр Тарбагатай в Бурятии. Как передает Арменпресс, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского правительства.

В ходе полета аппарат рухнул на землю.

"Эксперимент оказался неудачным. Но это тоже результат", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил подробности случившегося.

Как сообщалось, этот полет должен был стать первым тестовым рейсом беспилотника "Почты России" в стране.

В дальнейшем беспилотные летательные аппараты планируется использовать для доставки грузов в труднодоступные районы в различных регионах РФ.

 

 




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