Беспилотник "Почты России" в ходе тестового запуска в понедельник не смог доставить груз из Улан-Удэ в райцентр Тарбагатай в Бурятии. Как передает Арменпресс, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского правительства.

В ходе полета аппарат рухнул на землю.

"Эксперимент оказался неудачным. Но это тоже результат", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил подробности случившегося.

Как сообщалось, этот полет должен был стать первым тестовым рейсом беспилотника "Почты России" в стране.

В дальнейшем беспилотные летательные аппараты планируется использовать для доставки грузов в труднодоступные районы в различных регионах РФ.