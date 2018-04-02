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Десятикратный обладатель «Эмми» Стивен Бочко умер от рака


Американский сценарист и продюсер Стивен Бочко скончался в США. Как передает Арменпресс, об этом рассказал The Hollywood Reporter его представитель Филлип Арнольд.

Последние годы Бочко боролся с лейкемией, осложнения от которой и стали причиной его смерти. Ему было 74 года. «Он умер во сне у себя дома, в окружении семьи», — подчеркнул Арнольд.

Стивен Бочко родился в 1943 году в Нью-Йорке. Он был автором таких телевизионных сериалов, как «Блюз Хилл-стрит», «Закон Лос-Анджелеса» и «Полиция Нью-Йорка». Эти шоу принесли сценаристу десять премий «Эмми» в категории «Лучшая драма». За все время в эфире сериал «Блюз Хилл-стрит» был номинирован на телепремию 98 раз.

Помимо этого, Бочко работал над сценариями сериалов «Коломбо», «Залив Сити-блюз» и «Париж», а также фильма «Молчаливый бег».

 




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