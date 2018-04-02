В Китае за год сдали в эксплуатацию 11 аэропортов

В Китае в 2017 году были сданы в эксплуатацию 11 новых аэропортов, сообщил замглавы Управления гражданской авиации Китая Дун Чжии.

В результате общее число аэропортов в стране достигло 229, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По словам чиновника, в прошлом году аэропорты КНР обслужили 1,148 млрд пассажиров, что на 12,9% больше показателя за 2016 год. В частности, 32 аэропорта обслужили свыше 10 млн пассажиров каждый, сообщает агентство "Синьхуа".