Рекордный спуск с горы в купальниках состоялся в Сочи

Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, около 1800 лыжников и сноубордистов приняли участие в массовом спуске с горы в купальниках на курорте "Роза Хутор" в Сочи. Смотрите на видео, как прошел карнавал BoogelWoogel 2018

Нынешний массовый спуск с горы в купальниках в Сочи стал самым массовым за историю проведения этого ежегодного мероприятия. В 2017 году в спуске с горы в Сочи участвовало 1008 человек. Теперь организаторы мероприятия рассчитывают, что попадут в Книгу рекордов Гиннесса за самый массовый одновременный спуск горы в купальных костюмах. Принять участие в мероприятии при соблюдении правил конкурса мог любой желающий, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.