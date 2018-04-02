Время в Ереване: 11:07:36,   2 Апрель

Обнаруженные в Арцахе странные камни будут тщательно исследованы


Обнаруженные на восточном склоне одной из гор в Арцахе странные обломки находятся на площади около 1 кв/км. Эти камни имеют природное  происхождение.

Как  сказал в беседе с Арменпресс завкафедрой ЕГУ, руководитель археологической экспедиции АрцахскогоТигранакерта Института археологии и этнографии НАН РА Гамлет Петросян, эти камни представляют собой сравнительно цельные  образцы  в форме полусферы, полуовала, состоящие из совмещенных друг в друга кусков в виде чаши и шара.         

«С виду они напоминают огромные  яйца из двух «белков» и одного «желтка», которые превратились в окаменелость и раскололись надвое», - сказал Петросян.

Он подтвердил, что камни имеют природное  происхождение, на них нет искусственных насечек, царапин, полностью отсутствуют следы  какой-либо их обработки человеком.   

«Только в двух случаях можно утверждать, что люди пытались извлечь камень или какую-то его часть. В любом случае эти камни представляют исключительный интерес, и не  исключено, что  после их тщательного  исследования могут привести к другим фактам  культурного воздействия», - сказал он.

Эти странные  камни обнаружил житель Мартакерта Нарек, который сообщил о находке сотрудникам Мартакертскогоисторко-краеведческого музея и через них – руководителю археологической экспедиции АрцахскогоТигранакерта Института археологии и этнографии НАН РА Гамлету Петросяну.

Найденные  камни будут подвернуты  тщательному  научному  исследованию.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации