Обнаруженные в Арцахе странные камни будут тщательно исследованы

Обнаруженные на восточном склоне одной из гор в Арцахе странные обломки находятся на площади около 1 кв/км. Эти камни имеют природное происхождение.

Как сказал в беседе с Арменпресс завкафедрой ЕГУ, руководитель археологической экспедиции АрцахскогоТигранакерта Института археологии и этнографии НАН РА Гамлет Петросян, эти камни представляют собой сравнительно цельные образцы в форме полусферы, полуовала, состоящие из совмещенных друг в друга кусков в виде чаши и шара.

«С виду они напоминают огромные яйца из двух «белков» и одного «желтка», которые превратились в окаменелость и раскололись надвое», - сказал Петросян.

Он подтвердил, что камни имеют природное происхождение, на них нет искусственных насечек, царапин, полностью отсутствуют следы какой-либо их обработки человеком.

«Только в двух случаях можно утверждать, что люди пытались извлечь камень или какую-то его часть. В любом случае эти камни представляют исключительный интерес, и не исключено, что после их тщательного исследования могут привести к другим фактам культурного воздействия», - сказал он.

Эти странные камни обнаружил житель Мартакерта Нарек, который сообщил о находке сотрудникам Мартакертскогоисторко-краеведческого музея и через них – руководителю археологической экспедиции АрцахскогоТигранакерта Института археологии и этнографии НАН РА Гамлету Петросяну.

Найденные камни будут подвернуты тщательному научному исследованию.