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New York Magazine поместил на обложке фото Трампа в образе свиньи


Журнал New York Magazine на обложке апрельского номера поместил сатирический фотоколлаж, изображающий президента США Дональда Трампа в виде свиньи. Как передает Арменпресс, об этом сообщил корреспондент издания Яшар Али на своей странице в Twitter.

Фотоколлаж сопровождается надписью: "Не тайный сговор... не некомпетентность... не жестокость... причина в коррупции, глупец".

Статья о Трампе вышла под заголовком: "Почему его действия в собственных интересах являются крупнейшим политическим ущербом?" Издание посвятило публикацию 501-му дню пребывания Трампа на посту главы Белого дома.



 

 




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