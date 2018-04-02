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Давид Бабаян уверяет: после апрельской войны проведена огромная работа по повышению боеспособности армии


Пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян уверяет: после апрельской войны сделаны  определенные выводы и  проведена огромная работа по повышению боеспособности армии, по укреплению позиций на передовой линии.

В беседе с Арменпресс Бабаян отметил огромную важность мощной армии для  мира и стабильности в  регионе.  «Любая агрессия со стороны противника не только доказывает нашу силу и наше умение  пресекать все поползновения, но и выявляет наши недочеты. После  апрельской войны сделаны  определенные выводы и  проведена огромная работа по повышению боеспособности армии, по укреплению позиций на передовой линии, по переоснащению армии. Так  будет и впредь, мы  должны быть сильнее Азербайджана», - сказал он. 

Он подчеркнул, что имея такого соседа, как Азербайджан, проводящий  террористическую политику, мощная армия  нам просто необходима».  «Нам нужны ВС, которые  не  только пресекут любое поползновение, но и при необходимости перенести военные  действия в глубь территории агрессора и принудить его к  миру. Мир, который есть сейчас – это результат принуждения, ибо такое агрессивное  государство, каким является Азербайджан, иного языка не  понимает. Мировое  сообщество должно учесть это и сделать так, чтобы этот мир был не  просто результатом принуждения, а признанной  реальностью. Государство, которое по сути является террористом и проводит террористическую политику даже  в  отношении собственного народа, не может считать мир высшей  ценностью», - сказал Бабаян. 

Давид Бабаян считает чрезвычайно важным укрепление  триединства Армения-Арцах-Диаспора. По его мнению, международное  сообщество заинтересовано, чтобы  в  нашем регионе  установился мир, но в случае агрессии, пока это международное  сообщество отреагирует, может быть уже  слишком поздно, если мы  не будем достаточно сильны. И в этом смысле  жизненно необходимо повышение  боеспособности нашей армии и укрепление границы. 

В ночь на 2 апреля 2016г. Азербайджан начал широкомасштабные  военные  действия  против  Арцаха с применением почти все  возможные виды военной техники. Обе  стороны  понесли потери. На  12․00 часов  5 апреля перемирие  было восстановлено, военные  действия были прекращены.




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