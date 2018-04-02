Давид Бабаян уверяет: после апрельской войны проведена огромная работа по повышению боеспособности армии

Пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян уверяет: после апрельской войны сделаны определенные выводы и проведена огромная работа по повышению боеспособности армии, по укреплению позиций на передовой линии.

В беседе с Арменпресс Бабаян отметил огромную важность мощной армии для мира и стабильности в регионе. «Любая агрессия со стороны противника не только доказывает нашу силу и наше умение пресекать все поползновения, но и выявляет наши недочеты. После апрельской войны сделаны определенные выводы и проведена огромная работа по повышению боеспособности армии, по укреплению позиций на передовой линии, по переоснащению армии. Так будет и впредь, мы должны быть сильнее Азербайджана», - сказал он.

Он подчеркнул, что имея такого соседа, как Азербайджан, проводящий террористическую политику, мощная армия нам просто необходима». «Нам нужны ВС, которые не только пресекут любое поползновение, но и при необходимости перенести военные действия в глубь территории агрессора и принудить его к миру. Мир, который есть сейчас – это результат принуждения, ибо такое агрессивное государство, каким является Азербайджан, иного языка не понимает. Мировое сообщество должно учесть это и сделать так, чтобы этот мир был не просто результатом принуждения, а признанной реальностью. Государство, которое по сути является террористом и проводит террористическую политику даже в отношении собственного народа, не может считать мир высшей ценностью», - сказал Бабаян.

Давид Бабаян считает чрезвычайно важным укрепление триединства Армения-Арцах-Диаспора. По его мнению, международное сообщество заинтересовано, чтобы в нашем регионе установился мир, но в случае агрессии, пока это международное сообщество отреагирует, может быть уже слишком поздно, если мы не будем достаточно сильны. И в этом смысле жизненно необходимо повышение боеспособности нашей армии и укрепление границы.

В ночь на 2 апреля 2016г. Азербайджан начал широкомасштабные военные действия против Арцаха с применением почти все возможные виды военной техники. Обе стороны понесли потери. На 12․00 часов 5 апреля перемирие было восстановлено, военные действия были прекращены.